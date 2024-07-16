Bursa İl Emniyet Müdürü Bursaspor Kulübü'nü ziyaret etti

Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Bursaspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu kulübümüzü ziyaret etti. Özlüce ibrahim Yazıcı Tesisleri'mizde gerçekleşen ziyarete Başkanımız Enes Çelik, yönetim kurulu üyelerimiz; Mesut Günal, Coşkun Özgel, Coşkun Yavuz ve Faruk Bakgör katıldı" ifadelerine yer verildi. - BURSA