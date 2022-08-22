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Bursa gündem haberleri... Bursaspor, Çağatay Yılmaz'la yollarını ayırıyor

Spor Haberleri

Bursa gündem haberleri... Bursaspor, Çağatay Yılmaz'la yollarını ayırıyor

Bursa haber... Bursaspor Kulübü, 22 yaşındaki futbolcusu Çağatay Yılmaz'dan kendisine kulüp bulmasını istedi.

Bursaspor Kulübü, 22 yaşındaki futbolcusu Çağatay Yılmaz'dan kendisine kulüp bulmasını istedi.

Bu sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'da bir ayrılık daha yaşanıyor. Yeşil-beyazlı kulüp, 22 yaşındaki futbolcusu Çağatay Yılmaz'a kendisine kulüp bulmasını istedi. Bir türlü beklenen performansı veremeyen genç oyuncunun ya kiralık olarak ya da bonservisiyle gönderileceği açıklandı.

(Barış Yalım/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Çağatay Yılmaz Bursaspor Spor Güncel Haberler

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