Bursa haberi! İznik Yüzme Havuzu ve Çok Amaçlı Spor Salonu ihaleye çıkıyor

Bursa haberleri... İznik Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Çok Amaçlı Spor Salonu projesi kabul edilerek ihale süreci başladı.

İznik Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Çok Amaçlı Spor Salonu projesi kabul edilerek ihale süreci başladı.

Bir süredir yer ve proje çalışmaları devam eden Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Çok Amaçlı Spor Salonu projesi geçtiğimiz aylarda Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulmuştu. Proje çalışmaları tamamlanan proje onaylanarak ihale aşamasında geldi.

İznik Belediyesi tarafından ihale süreci başlayan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Çok Amaçlı Spor Salonunun yer tesliminin ardından tamamlanma süresi 240 gün olacak. İhale de son teklif verme tarihi ise 1 Eylül 2022- 14.00 olacak.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta konuyla ilgili açıklamasında "Uzun süredir çalışmaları devam eden ilçemizin önemli projelerinden biri olacak Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Çok Amaçlı Spor Salonumuzun ihale süreci başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bu vesile ile teşekkür ediyorum. İlçemiz gençlerine, hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" - BURSA