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Bursa haberi... Bursaspor taktik idman yaptı

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Bursa haberi... Bursaspor taktik idman yaptı

Bursa haberi: Afyonspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor bugün taktik antrenman gerçekleştirdi.

Afyonspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor bugün taktik antrenman gerçekleştirdi.

TFF 2. Lig'in 2. haftasında deplasmanda Afyonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, 5'e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik idman yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

(Barış Yalım - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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