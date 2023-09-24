Bursa'da 'Renkli Koşu Festivali'

Dream Türk TV ve Radyo D'nin medya sponsorluğunda, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği ve Tohum Otizm Vakfı iş birliği ile düzenlenen 5 kilometrelik renkli koşu festivali 'Color Sky 5K', bügün saat 14.00'da Bursa Soğanlı Botanik Parkı'nda başlayacak.

Dream Türk TV ve Radyo D'nin medya sponsorluğunda, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği ve Tohum Otizm Vakfı iş birliği ile düzenlenen 5 kilometrelik renkli koşu festivali 'Color Sky 5K', bügün saat 14.00'da Bursa Soğanlı Botanik Parkı'nda başlayacak.

Amerika'da başlayan renkli koşu festivali 'Color Sky 5K', bu sene 10'uncu yılını kutluyor. Festivalde katılımcılar, her bir kilometrede kurulu renk istasyonlarına ulaştığında, festival ekibi ve gönüllüler tarafından farklı 'Color Sky' renkleriyle dizayn edilen renk yağmuruna tutuluyor. Katılımcılar, bitiş alanına vardığında 'Color Sky' renklerine bürünmüş oluyor.

FESTİVALDE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE TEKERLEKLİ SANDALYE DAĞITIMI YAPILIYOR

'Color Sky 5K', Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği (BEDD) iş birliğiyle düzenleniyor. BEDD 1993'ten bu yana binlerce engelliye tekerlekli sandalye ulaştırırken, her 'Renkli Koşu Festivali'nde ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye dağıtımı yapılıyor.