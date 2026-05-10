Bursa'da renkli gece

Bursa'da Galatasaray'ın şampiyonluğundan dolayı kentin farklı noktalarında kutlamalar yapılırken, en dikkat çekici görüntüler 15 Temmuz Demokrasi Meydanı çevresinde yaşandı.

Bir tarafta Galatasaray taraftarları şampiyonluk sevincini yaşarken, birkaç adım ötesinde Ferdi Tayfur sevenleri müzik eşliğinde kutlama yaptı. Aynı cadde üzerinde kalabalığın arasında bir Fenerbahçe taraftarının da bulunduğu görüldü. Kutlamalar sırasında dikkat çeken bir diğer görüntü ise bir taraftarın düğün arabasıyla konvoya katılarak kutlama yapması oldu. Araç, korna ve müzik sesleri eşliğinde kalabalığın arasından geçti.

Meydandaki coşku bir süre devam ettikten sonra Galatasaray taraftarları, sloganlar eşliğinde Kent Meydanı yönüne doğru yürüdü. Kutlamalar kentin birçok noktasında gece boyunca sürdü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı