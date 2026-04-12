Bursa'da 18. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu yapıldı

Bursa'da, Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında 18. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu yapıldı.

Bursa'nın fethinin 700. yıl dönümü dolayısıyla Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikler kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, Tophane Meydanı'ndaki Saltanat Kapı önünde başladı.

Sporseverlerin ilgi gösterdiği koşuya, 862 erkek ve 556 kadın olmak üzere toplam 1418 kişi kayıt yaptırdı. Yarışta sporcular, Bursa'nın tarihi bölgelerinden geçerek Pınarbaşı'nda sona eren 4 kilometre 136 metrelik koşuyu tamamlamak için ter döktü.

"En genç yarışmacımız 2023 doğumlu, en yaşlımız da 80 yaşında"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yaptığı konuşmada, Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Fetih Şenlikleri'nin en önemli etkinliklerinden biri için bir araya geldiklerini söyledi.

Aydın, kutlamaların çeşitli etkinliklerle sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"En genç yarışmacımız 2023 doğumlu, en yaşlımız da 80 yaşında. Burada bu güzel pazar gününde özellikle sporu, sağlıklı yaşamı ve tabii ki Osmangazi'mizin, Bursa'mızın tarihi mekanlarını lanse etmek, yansıtmak ve buraya insanların gelmesini sağlamak amacıyla bu etkinliği düzenliyoruz. Gemlik Belediye Başkanımız da sağ olsun bize eşlik etti. Birlikte koşacağız. Bütün sporculara başarılar diliyorum."

Yarışın erkekler kategorisinde Berk Öztürk birinci, Muhammed Bilal Osman ikinci, Sefa Özdemir ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise birincilik kürsüsüne Ülfet Mutlu Gökova çıktı, Rahime Çotuk ikinci, Asya Gökova de üçüncülük elde etti.

Engelli sporcu Hakan Kurtul da koşuyu başarıyla tamamlayarak özel kupayı kazandı.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren tarafından takdim edildi.