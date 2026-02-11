Haberler

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Güncelleme:
Hentbol Kadınlar Süper Lig 11. hafta erteleme maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Yenimahalle Belediyespor'u 36-26'lık skorla mağlup etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig 11. hafta erteleme maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Yenimahalle Belediyespor'u 36-26 yendi.

Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 18-15 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında üstünlüğünü sürdüren ve farkı açan Bursa Büyükşehir Belediyespor, salondan 36-26 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
Haberler.com
500

