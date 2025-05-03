Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Türkiye Kupası'nı Kazandı
HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u 30-25 yenerek şampiyon oldu.
Salon: Celal Atik
Hakemler: Pınar Ünlü Hatipoğlu, Mehtap Şimşek
Ortahisar Belediyespor: Bediang, Perihan Topaloğlu Acar 6, Arife Özdemir 4, Feyza Nur Öztürk 1, Hiranur Öztürk 1, Kübra Sarıkaya 3, Buse Dündar, Barbosa 1, Sümeyye Çolak 3, Janeska Kıldan 4, Ayşenur Uygur 2, Kübra Akçayoğlu, Eylül Şilan Yalçın
Bursa Büyükşehir Belediyespor : Reyhan Kaya 4, Kübranur Şahan, Gülsüm Mihrap, Betül Yılmaz 1, Sevilay İmamoğlu Öcal, Sibel Gündoğdu 4, Ecem Birben 2, Edanur Çetin 7, Ceyhan Coşkunsu, Ayşenur Sormaz 1, Zygoura 4, Emine Gökdemir 7, Fatma Ay Babur, Ceren Demirçelen
Devre: 11-19
Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Ortahisar Belediyespor'u 30-25 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor, kupayı kazandı.