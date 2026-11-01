Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Süper Lig'de Göztepe'yi 35-27 yendi

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Süper Lig'de Göztepe'yi 35-27 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe'yi 35-27 yendi. Üçevler Spor Salonu'ndaki maçın ilk yarısını 14-12 önde bitiren ev sahibi ekip, ikinci yarıda da etkili olarak galibiyete ulaştı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Göztepe'yi 35-27 yendi.
Üçevler Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 14-12 önde tamamladı.
İkinci yarıda da etkili olan Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 35-27 galip ayrıldı.
Kaynak: AA