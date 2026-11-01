Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Süper Lig'de Göztepe'yi 35-27 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Süper Lig'de Göztepe'yi 35-27 yendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe'yi 35-27 yendi. Üçevler Spor Salonu'ndaki maçın ilk yarısını 14-12 önde bitiren ev sahibi ekip, ikinci yarıda da etkili olarak galibiyete ulaştı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Göztepe'yi 35-27 yendi.

Üçevler Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 14-12 önde tamamladı.

İkinci yarıda da etkili olan Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 35-27 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
48. İstanbul Maratonu start verdi! İşte dereceye girenlere verilecek ödül

Kıtalar adımlarla birleşiyor! İşte dereceye girenlere verilecek ödül
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Maratonu nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar

İstanbul Maratonu nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler! Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak

Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler
Şehidimiz Yusuf Sait Ünlü'ye sosyal medyadan hakaret eden şahıs gözaltına alındı

Şehidimize yaptığı saygısızlık cezasız kalmadı: Böyle yakalandı
İstanbul'da ucuz et izdihamı! Market arabaları kilitlendi

Haberi duyan soluğu zincir markette aldı! Büyük izdiham yaşandı
Sosyal medyada yeni dönem başladı! Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak

Sosyal medyada yeni dönem bugün başladı
Kozmetik zincirinin saf yağ diye sattığı ürünlerde ayçiçek yağı çıktı

Kozmetik markasının "saf yağ" diye sattığı ürünlerden "rezalet" çıktı
Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı

Erdoğan'ın imzasıyla 3 isim görevden alındı