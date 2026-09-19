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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Ortahisar'ı 46-30 yendi

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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Ortahisar Belediyespor'u 46-30 mağlup etti. Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısını 19-14 önde tamamlayan ev sahibi takım, ikinci yarıdaki üstünlüğüyle galibiyete ulaştı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u 46-30 mağlup etti.

Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını Bursa Büyükşehir Belediyespor, 19-14 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım, karşılaşmadan 46-30 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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