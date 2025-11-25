Bursa Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 Mağlup Etti
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Gaziantep Gençlikspor'u 3-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Salon: Şahinbey
Hakemler: Gürhan Gül, Recep Karakoç
Gaziantep Gençlikspor: Okay Uğur, Lescov, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler, Bohme, Hetman (İvgen Deniz, Bahadır Kuyucu, Onur Ulaş Topbaşlı, Halil İbrahim Kurt, Muhammet Ertuğrul, Alper Omurca)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cuci, Uriarte, Gökhan Gökgöz, Dirlic, Hasan Sıkar, Corre (Enis Ali Ay, Burhan Zorluer, Yunus Emre Erşahin, Ümit Demir, Lawrence)
Setler: 19-25, 25-18, 20-25, 22-25
Süre: 121 Dakika (30, 23, 33, 35)
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor