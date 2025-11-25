Haberler

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 Mağlup Etti

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 Mağlup Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Gaziantep Gençlikspor'u 3-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Salon: Şahinbey

Hakemler: Gürhan Gül, Recep Karakoç

Gaziantep Gençlikspor: Okay Uğur, Lescov, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler, Bohme, Hetman (İvgen Deniz, Bahadır Kuyucu, Onur Ulaş Topbaşlı, Halil İbrahim Kurt, Muhammet Ertuğrul, Alper Omurca)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cuci, Uriarte, Gökhan Gökgöz, Dirlic, Hasan Sıkar, Corre (Enis Ali Ay, Burhan Zorluer, Yunus Emre Erşahin, Ümit Demir, Lawrence)

Setler: 19-25, 25-18, 20-25, 22-25

Süre: 121 Dakika (30, 23, 33, 35)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Galatasaray'da dev maça saatler kala flaş gelişme

Galatasaray'da dev maça saatler kala flaş gelişme
İran'ın 'insanı robotları' fuara damga vurdu! Gerçek ortaya çıkınca alay konusu oldu

İran'ın "insansı robotları" dünyayı güldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.