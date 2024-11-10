Bursa Büyükşehir Belediyespor Avrupa Kupası'na Veda Etti
Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İspanya ekibi Concervas Orbe Zendal BM Porrino'yu 26-24 yenmesine rağmen, ilk maçı kaybetmesi nedeniyle turnuvaya veda etti.
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İspanya ekibi Concervas Orbe Zendal BM Porrino'yu 26-24 mağlup etmesine rağmen turnuvaya veda etti.
Üçevler Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını İspanya temsilcisi 13-11 önde tamamladı.
İkinci yarının başında eşitliği yakalayan (14-14) Bursa Büyükşehir Belediyespor, 47. dakikayı ise 19-17 önde geçti. Karşılaşmanın son 4 dakikasına 24-21 önde giren Bursa ekibi, karşılaşmadan 26-24 galip ayrıldı.
İlk maçı 34-26 kaybeden Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci mücadeleyi 26-24 kazanmasına rağmen organizasyona veda etti.