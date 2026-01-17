Haberler

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, evinde Altekma'yı 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç süresi 131 dakika sürdü ve takımların performansları izleyenleri heyecanlandırdı.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Melike Erol Özkan

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Gökhan Gökgöz, Hasan Sıkar, Corre, Mestre, Emir Kaan Öztürk, Dirlic (Ümit Demir, Alperay Demirciler, Enis Ali Ay, Oğuzhan Doğruluk, Vidal, Burhan Zorluer, Kadir Bircan)

Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Lawani, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav)

Setler: 17-25, 25-23, 17-25, 25-22, 15-11

Süre: 131 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Altekma'yı 3-2 mağlup etti.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Spor
