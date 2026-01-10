FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Uludağ'da düzenlenecek
Türkiye Voleybol Federasyonu, Bursa'nın Uludağ'da 26-29 Mart tarihlerinde 2026 FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu'na ev sahipliği yapacağını açıkladı. Turnuvada 12 takım mücadele edecek ve toplam 10 bin dolar ödül dağıtılacak.
Bursa, 2026 FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu'na 26-29 Mart tarihlerinde ev sahipliği yapacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Uluslararası Voleybol Federasyonunun (FIVB) takviminde yer alan organizasyon, Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Uludağ'da yapılacak.
Ana tabloda 12 takım mücadele edecek. 12'den fazla kayıt olması halinde 26 Mart'ta eleme turnuvası oynanacak.
Toplam 10 bin dolar ödül dağıtılacak turnuvanın ana tablo müsabakaları, 27-29 Mart tarihlerinde düzenlenecek.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor