FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Uludağ'da düzenlenecek

Bursa, 2026 FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu'na 26-29 Mart tarihlerinde ev sahipliği yapacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Uluslararası Voleybol Federasyonunun (FIVB) takviminde yer alan organizasyon, Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Uludağ'da yapılacak.

Ana tabloda 12 takım mücadele edecek. 12'den fazla kayıt olması halinde 26 Mart'ta eleme turnuvası oynanacak.

Toplam 10 bin dolar ödül dağıtılacak turnuvanın ana tablo müsabakaları, 27-29 Mart tarihlerinde düzenlenecek.