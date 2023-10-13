Burhaniye'de İlçe Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Burhaniye' de Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında İlgili kurum amir ve temsilcilerinin katılımıyla İlçe Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2023-2024 sezonunda yapılacak spor müsabakalarında alınacak önlemler görüşüldü.

Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıda, ilçe de, 2023-2024 sezonunda yapılacak olan spor müsabakalarının güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için alınması gereken tedbirler ile katılımcıların talep ve görüşleri görüşüldü. Toplantıya Kaymakam İlyas Memiş'in yanı sıra, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Çağdaş Ak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Yazı İşleri Müdürü Tuncay Kuru, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Yiğit Yalçın, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, Burhaniye Belediyesi Spor Kulüp Müdürü Özgür Öztürk ve Körfez Eğitim ve Gelişim Spor Kulübü temsilcisi Avukat Ruhat Ergül katıldı. - BALIKESİR