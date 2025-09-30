Burhaniye'de 'Annemle Voleybol Oynuyorum' Turnuvası İlgi Gördü

Burhaniye'de, 'Aile Yılı' nedeniyle ilçe spor müdürlüğünün düzenlediği 'Annemle Babamla Spor Yapıyorum' projesi kapsamında yapılan 'Annemle Voleybol Oynuyorum' turnuvası da ilgi gördü.

Atatürk Spor Salonu'nda 8 takımda 90 kişinin katılımıyla başlayan 'Annemle Voleybol Oynuyorum' turnuvasının iki gün devam edeceğini kaydeden İlçe Spor ve Gençlik Müdürü Aslan Alparslan, dereceye giren ekiplere kupa verileceğini söyledi. Turnuvaya katılan kızlar büyük heyecan yaşarken, iddialı olduklarını dile getirdiler.

Bir yıldır voleybol oynadığı kaydeden Kalben Belgen, "Bugün de annemle voleybol oynuyorum, projesinde buradayım. Çok heyecanlıyım" dedi. Elif Halhallı da, "Voleybola başlamak benim için çok mutlu bir şeydi. Bugün de annemle oynuyorum. Voleybola bugün annemle başladım" diye konuştu. Muazzez Nehir ise, "Annemle oynamaya geldim. Çok heyecanlıyım. İddialıyız, kupayı kazacağız. Voleybolla uğraşmayı, böyle aktivitelere katılmayı çok seviyorum İlgimi çekiyor. Kendimi mutlu huzurlu hissediyorum" cümlelerine yer verdi.

Etkinliklerin devam edeceğini anlatan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan da, "Bu yıl aile yılı olması nedeniyle 'Annemle Babamla Spor Yapıyorum' projesi kapsamında bir ay önce başladığımız etkinlikte velilerimizle ve sporcu çocuklarımızla birlikte olduk. Atletizm branşı ile başlayan 'Annemle Koşuyorum' müsabakalarının ardından bugün de 'Annemle Voleybol Oynuyorum' müsabakasını düzenledik. Turnuvaya, sporcu çocuklarımız ve aileleri yoğun ilgi gösterdiler. Yıl boyunca devam edecek etkinliklerimizde babamla aynı takımda basketbola katılıyorum, müsabakalar da düzenleyeceğiz. Burhaniye'de özellikle aileler ve çocukları bir araya getirip aile ortamında onların sosyalleşmesine ve ailenin pekişmesine elimizden geldiğince destek olup, katkı sağlamayı düşünüyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR