Burak Yılmaz, Türkiye biletini aldı! Süper Lig'in iki ekibinden birine imzayı atacak
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Sezon sonu Lille'den ayrılacak Burak Yılmaz'ın Türkiye'ye dönmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Artık kariyerinin son imzasını atması beklenen milli futblcu için Beşiktaş ve Adana Demirspor devrede. İki kulübün de 36 yaşındaki golcüyle görüşmelere başladığı öğrenildi.
Lille ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Burak Yılmaz rotayı yeniden Süper Lig'e kırıyor. Milli futbolcuyu renklerine katabilmek iki kulüp şimdiden yarışa girdi.
GEÇEN SEZONUN GERİSİNDE KALDI
Takvim'in haberine göre, Burak Yılmaz'ın Beşiktaş ve Adana Demirspor ile transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Önümüzdeki günlerde Burak Yılmaz ile Süper Lig kulüplerinin görüşmelerinin daha da alevleneceği belirtildi. Bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 33 resmi maçta 7 kez rakip fileleri sarsan Burak Yılmaz, 5 de asist yapma başarısı gösterdi. Tecrübeli golcü geçen sezon ise 33 karşılaşmada 18 gol atarken 5 de asiste imza atmıştı.
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