Burak Yılmaz herkesi ters köşe yaptı! Kariyerinin son imzasını Süper Lig ekibine atıyor

Ligue 1 ekibi Lille ile geçen sezon tarihi bir şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz, yaz aylarında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Fransız ekibiyle sözleşmesi bitecek olan deneyimli golcünün yeni rotası Süper Lig olabilir.

KARİYERİNİN SON İMZASINI ATACAK

Fanatik'te yer alan habere göre, 37 yaşındaki golcü de daha önce Adana Demirspor'da forma giyebileceğini, taraftarından her zaman etkilendiğini söylemişti. Adana Demirspor, Fransa'da kontratı bitecek olan ve kariyerinin son imzasını atmaya hazırlanan Burak Yılmaz'ın menajerine kulübün ilgisini iletti. Tarafların kısa sürede işi sonuçlandırmak adına bir araya gelmesi bekleniyor.

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