Burak Yılmaz herkesi ters köşe yaptı! Kariyerinin son imzasını Süper Lig ekibine atıyor
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Lille ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Burak Yılmaz, Adana Demirspor'un yolunu tutmaya hazırlanıyor. Mavi Şimşekler'in teknik direktörü Montella'nın da ısrarla istediği deneyimli golcü için yönetimin kısa süre içerisinde harekete geçerek mutlu sona ulaşması bekleniyor. 37 yaşındaki futbolcuya ABD'den de teklifler olduğu biliniyordu.
Ligue 1 ekibi Lille ile geçen sezon tarihi bir şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz, yaz aylarında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Fransız ekibiyle sözleşmesi bitecek olan deneyimli golcünün yeni rotası Süper Lig olabilir.
KARİYERİNİN SON İMZASINI ATACAK
Fanatik'te yer alan habere göre, 37 yaşındaki golcü de daha önce Adana Demirspor'da forma giyebileceğini, taraftarından her zaman etkilendiğini söylemişti. Adana Demirspor, Fransa'da kontratı bitecek olan ve kariyerinin son imzasını atmaya hazırlanan Burak Yılmaz'ın menajerine kulübün ilgisini iletti. Tarafların kısa sürede işi sonuçlandırmak adına bir araya gelmesi bekleniyor.
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