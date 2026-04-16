PFDK'dan, Burak Yılmaz'a 2 maç men ve 75 gün hak mahrumiyeti cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), teknik direktör Burak Yılmaz'a 2 maç men ve 75 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

PFDK, teknik direktör Burak Yılmaz'a Çaykur Rizespor maçında, müsabaka görevlilerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 160 bin TL para cezası ile müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu açıklamaları nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı