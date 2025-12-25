Burak Yazgı, bir kez daha Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Performans antrenörü Burak Yazgı 'Turkish Get-Up' hareketinde 116.8 kilo kaldırarak, bir kez daha Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

İzmirli performans antrenörü Burak Yazgı, 'Turkish Get-Up' adı verilen ve ismini Ulubatlı Hasan'ın İstanbul'un fethi sırasında yaralanmasına rağmen Osmanlı sancağını başını üzerinde tutarak surlara dikmesinden alan hareketi, 116.8 kilo ile gerçekleştirerek ismini Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı. İzmirli rekortmen, İsveçli Hamdi El Hissy'ye ait olan 80.5 kiloluk rekoru önce 90.97 kilo ile kırarak Guinness'e girdi. Ancak kısa süre sonra ABD'li Michael Aidala, rekoru 115.6 kiloya taşıdı. Rekoru yine ele getirmek için aylarca çalışan Burak Yazgı, sonunda 116.8 kg. kaldırarak rekoru bir kez daha kırmayı başardı.

Rekortmen Burak Yazgı, sporu yaşam biçimi olarak gördüğünü belirterek, "Ruhen ve fiziken karşılaşabileceğimiz her türlü olumsuzluğa karşı koyabilmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu anlayışla, bugüne kadar birçok farklı branşta aktif olarak yarıştım; aynı zamanda farklı branşlardan sporculara antrenörlük yapmaya devam ediyorum. Bu çok yönlü sportif geçmişim sayesinde, Turkish Get-Up gibi son derece yüksek disiplin gerektiren bir harekette bir yıl içinde iki kez dünya rekoru kırabilecek seviyeye ulaştım. Birçok atletin hedeflediği bir rekorun bir Türk sporcuda olması gerektiğine inanıyordum ve başardım. Sağlığım el verdiği sürece bu mirası taşımaya ve Turkish Get-Up dünya rekorunun sahibi olmaya devam edeceğim" dedi. - İSTANBUL