Burak Elmas'ın sözleri taraftarın kanını dondurdu! Galatasaray kayyum tehlikesiyle karşı karşıya

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılması planlanan seçimin İstinaf Mahkemesi tarafından iptal edilmesi sonrası, Başkan Burak Elmas gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Elmas'ın kayyum vurgusu dikkat çekti.

"GALATASARAY'DA DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜ KADAR BASİT DEĞİL HER ŞEY""

Burak Elmas yaptığı açıklamada, "Galatasaray yönetiminin ibra edilmemesi için çalışan arkadaşlar aday bile olmadılar. İstediklerini aldılar, şimdi de bayram tatilindeler. Biz bu seçimlerin yapılabilmesi için elimizden geleni yaptık. Galatasaray'ın bu tüzük sürecini getirmemesi için baskı yaptılar. Bunu dahi yaptırmamak için çalıştılar, ibra olmamamız için tam seçim öncesi klasörlerle disiplin evrakları gelmeye başladı. Galatasaray'da dışarıdan göründüğü kadar basit değil her şey. Kişilerin çiftliği olmadan ileriye gitmesi için ciddi bir direnç var. Galatasaray bugün borcunu ödemek için en şanslı kulüp olmasına rağmen Galatasaray'ın kayyuma gitmesi için mücadele eden bir yapı olduğunu görüyorum." dedi.

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