Bunu nasıl başardın Volkan Demirel! Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan tablonun bir benzeri yok

Trabzonspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel'in çarpıcı istatistiği dikkat çekti.

TRABZONSPOR'A KAYBETMİYOR

Opta'nın verisine göre, Volkan Demirel, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a rakip olduğu 25 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Demirel bu karşılaşmalarda sahadan 14 galibiyet ve 11 beraberlikle ayrıldı.