Bunu nasıl başardın Volkan Demirel! Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan tablonun bir benzeri yok
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Fatih Karagümrük'ün Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldığı maç sonrası İstanbul ekibinin teknik direktörü Volkan Demirel'in çılgın istatistiği gündeme oturdu. Çiçeği burnunda teknik direktör Demirel, futbolcu ve teknik direktör olarak Trabzonspor'a karşı oynadığı 25 maçta hiç yenilgi yüzü görmedi.
Trabzonspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel'in çarpıcı istatistiği dikkat çekti.
TRABZONSPOR'A KAYBETMİYOR
Opta'nın verisine göre, Volkan Demirel, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a rakip olduğu 25 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Demirel bu karşılaşmalarda sahadan 14 galibiyet ve 11 beraberlikle ayrıldı.