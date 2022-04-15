Bunu nasıl başardın Volkan Demirel! Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan tablonun bir benzeri yok - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bunu nasıl başardın Volkan Demirel! Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan tablonun bir benzeri yok

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
 - Güncelleme:

Fatih Karagümrük'ün Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldığı maç sonrası İstanbul ekibinin teknik direktörü Volkan Demirel'in çılgın istatistiği gündeme oturdu. Çiçeği burnunda teknik direktör Demirel, futbolcu ve teknik direktör olarak Trabzonspor'a karşı oynadığı 25 maçta hiç yenilgi yüzü görmedi.

Trabzonspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel'in çarpıcı istatistiği dikkat çekti.

Bunu nasıl başardın Volkan Demirel! Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan tablonun bir benzeri yok

TRABZONSPOR'A KAYBETMİYOR

Opta'nın verisine göre, Volkan Demirel, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a rakip olduğu 25 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Demirel bu karşılaşmalarda sahadan 14 galibiyet ve 11 beraberlikle ayrıldı.

Bunu nasıl başardın Volkan Demirel! Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan tablonun bir benzeri yok

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Fatih Karagümrük, Volkan Demirel, Fenerbahçe, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title