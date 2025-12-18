Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok

Türk futbolunun öne çıkan hakemlerinden Halil Umut Meler ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. UEFA organizasyonlarında zaman zaman görev alan ve Süper Lig'de aktif olarak maç yöneten Meler'in, 2026 Dünya Kupası sürecinde beklenmedik bir durumla karşılaştığı öne sürüldü.

DÜNYA KUPASI BEKLENTİSİ VARDI

Uluslararası alanda edindiği tecrübeyle Dünya Kupası için görev alması beklenen Halil Umut Meler'in, 2026 Dünya Kupası geniş hakem kadrosunda yer aldığı biliniyordu. Ancak son iddialara göre Türk hakemin, bu aşamada listeden çıkarıldığı belirtildi.