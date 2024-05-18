Üye Girişi
Haberler

Bundesliga tarihinde bir ilk! Bayer Leverkusen, namağlup şampiyon oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayer Leverkusen, sahasında ağırladığı Augsburg'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Şampiyonluğunu haftalar öncesinden ilan eden Leverkusen, ligde sezonu namağlup kapattı ve bunu Bundesliga'da başaran ilk takım oldu.

Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Augsburg ile karşı karşıya geldi. BayArena'daki maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı. Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Victor Boniface ve 27. dakikada Robert Andrich attı. Augsburg'un tek golü 62. dakikada Mert Kömür'den geldi.

Bundesliga tarihinde bir ilk! Bayer Leverkusen, namağlup şampiyon oldu

NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Haftalar öncesinde şampiyonluğu garantileyen Bayer Leverkusen, bu galibiyetle birlikte Bundesliga'da sezonu yenilgisiz tamamladı. Xabi Alonso'nun ekibi 34 haftada 28 galibiyet ve 6 beraberlikle 90 puanla sezonu tamamladı.

Bundesliga tarihinde bir ilk! Bayer Leverkusen, namağlup şampiyon oldu

BUNDESLİGA TARİHİNDE BİR İLK

Bayer Leverkusen, Augsburg karşısındaki galibiyetle birlikte sezon genelindeki toplam yenilmezlik serisini de 51 maça yükseltti. Xabi Alonso'nun ekibi Leverkusen, Bundesliga'da namağlup şampiyon olan ilk takım oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Bundesliga Leverkusen Augsburg Bayer Futbol Spor Haberler

Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı

Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı

 Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı

Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı

 Bahçeli, paşalardan birinin aftan yararlanmasına itiraz etti: Ben olsam çıkarmazdım

Bahçeli, paşalardan birinin aftan yararlanmasına itiraz etti: Ben olsam çıkarmazdım

 CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?

CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title