Bülent Uygun, Sivasspor ile sözleşme imzaladı

Sivasspor ile sözleşme imzalayan Teknik Direktör Bülent Uygun, sağlık kontrolünden geçti.

Medicana Hastanesi'nde kan, EKG ve efor testi uygulanan Bülent Uygun ve ekibi, ortopedi servisinde de muayene edildi. Sağlık kontrolünde kulüp yetkilileri de yer aldı.

52 yaşındaki teknik direktörün herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi. - SİVAS