Bulanık Stadyumu’na Modern Yenileme Projesi

Bulanık Stadyumu’na Modern Yenileme Projesi
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Muş'un Bulanık ilçesinde, Bölgesel Amatör Lig'e hazırlanan Bulanık Kopspor için eski stadyum yenilenecek. Proje kapsamında modern zemin, yeni soyunma odaları ve güvenlik önlemleri gibi birçok yenilik yapılacak.

Muş'un Bulanık ilçesi, eski stadyumda yapılacak olan kapsamlı bir yenileme ile modern bir stadyuma kavuşacak.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Bulanık Kop spor'un maçlarını modern ve güvenli bir ortamda oynayabilmesi için, Bulanık İlçe Stadyumu'nda kapsamlı bir yenileme projesi başlatılıyor. Yaklaşık 10 yıl önce inşa edilen ve bu süre içinde ciddi yıpranmalar yaşayan stadyumun zemininden tribünlerine kadar pek çok bölümü sil baştan yenilenecek. İlçede spor faaliyetlerinin canlanması ve gençlerin sporla daha fazla buluşması adına kritik öneme sahip bu proje, aynı zamanda Muş genelinde spor altyapısını geliştirme hedeflerinin de önemli bir parçası olarak görülüyor. Amatör Spor Kulüplerinin sağlıklı şartlarda faaliyet göstermesi, çocuk ve gençlerin güvenli alanlarda spor yapabilmesi için gerekli görülen bu yatırım, özellikle Bulanık Kopspor'un Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) yükselmesiyle birlikte hız kazandı.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sunuldu. Valilik ve milletvekillerinin destekleriyle kısa süre içinde ödeneğin tahsis edilmesi ve inşaat çalışmalarının başlatılması hedefleniyor. Proje kapsamında yapılması planlanan çalışmalarda FIFA Quality belgeli, 68x105 metre ölçülerinde modern saha zemini, tartan pist yapımı ile atletizm sporuna uygun koşu alanı, yeni aydınlatma sistemi ve çevre düzenlemesi, kale arkası ve yan bölgelere yüksek güvenlikli demir çit montajı, takımlar ve hakemler için modern soyunma odaları, mevcut tribüne eklenecek 500 kişilik çelik tribünle toplam kapasitenin bin kişiye çıkarılması. Bu kapsamlı düzenlemeler, sadece futbol müsabakaları için değil, atletizm gibi farklı branşlara da ev sahipliği yapabilecek modern ve çok amaçlı bir spor tesisi oluşturmayı hedefliyor.

"Bulanık Kopspor için moral, ilçe halkı için sosyal hareketlilik"

Konuya ilgili açıklamalarda bulunan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, projenin sadece sportif değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik katkılar sunacağını ifade etti. Taşdemir, "Bulanık Kopspor'un BAL Ligi'ne yükselmesi ilçemiz adına büyük bir moral kaynağı oldu. Bu gelişme, Bulanık'ın sportif kimliğine değer katarken gençlerin spora yönelmesini teşvik edecek. Stadyum yenileme projemizle birlikte hem profesyonel takımımız hem de altyapı sporcularımız çok daha iyi şartlarda spor yapma imkanına kavuşacak" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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