Bucaspor 1928'li Buğra Akçagün 24Erzincanspor'a gidiyor
Bucaspor 1928 altyapısından yetişen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Buğra Akçagün, 2'nci Lig takımı 24Erzincanspor ile anlaştı. Geçen sezon 21 maçta 10 gol 5 asist yapan oyuncunun kısa sürede resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'in altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı orta saha oyuncusu Buğra Akçagün'ün, 2'nci Lig temsilcisi 24Erzincanspor'la anlaşma sağladığı ifade edildi.
Geçen sezon sarı-lacivertli formayı 21 maçta terleten 21 yaşındaki oyuncu, 1319 dakika sahada kaldı. Buğra Akçagün, 21 müsabakada 10 gol atıp 5 de asist yaparak dikkat çekmişti. Buğra'nın kısa süre içinde Erzincan ekibiyle resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı