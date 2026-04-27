Budokaido Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu

Budokaido Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen IBU Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun açıklamasına göre, Nowy Sacz kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular, toplam 66 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Ay-yıldızlı ekip, şampiyonada 29 altın, 23 gümüş ve 14 bronz madalya elde ederek takım sıralamasında zirvede yer aldı.

Organizasyonda ayrıca milli sporcu Feyzanur Utlu "en teknik sporcu" ödülüne layık görüldü.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
