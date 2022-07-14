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Bucaspor'dan Amedspor'a bonservis jesti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bucaspor'dan Amedspor'a bonservis jesti

İzmir'in 2. Lig temsilcilerinden Bucaspor 1928, Amedspor'a transfer olan savunma oyuncusu Gökhan Köseoğlu'nun transferinde Diyarbakır ekibine kolaylık sağlayarak bonservis ücreti talep etmedi.

İzmir'in 2. Lig temsilcilerinden Buca spor 1928, Amed spor'a transfer olan savunma oyuncusu Gökhan Köseoğlu'nun transferinde Diyarbakır ekibine kolaylık sağlayarak bonservis ücreti talep etmedi.

Buca spor 1928 yönetimi, tecrübeli futbolcuyu bonservis ücreti talep etmeden Amed spor'a verdi. Diyarbakırlı olan Buca spor Başkanı Cihan Aktaş ve 2. Başkanı Mehmet Sevinç'in bu davranışı Diyarbakır'da spor kamuoyu ve Amedspor camiasında memnuniyetle karşılandı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Gökhan Köseoğlu Diyarbakır Amedspor Bucaspor Spor Haberler

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