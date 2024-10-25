Bucaspor 1928, Yeni Mersin İdmanyurdu ile Kritik Maçta Karşılaşacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la golsüz berabere kalan Bucaspor 1928, yarın sahasında Yeni Mersin İdmanyurdu ile karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Sinan Özcan görev yapacak. Sıralamada 17 puanla Play-Off hattında 4'üncü basamakta yer alan Bucaspor 1928'de Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını belirterek, "Üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırmak adına 3 puan almalıyız. Taraftarımızın desteği ile kayıp yaşamak istemiyoruz" dedi. Bucaspor bu sezon evinde çıktığı son 3 maçı kazanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor