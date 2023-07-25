Bucaspor 1928, Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, tecrübeli oyuncu Yasin Öztekin'i kadrosuna dahil etti. Geçen sezon Göztepe'de forma giyen 35 yaşındaki kanat oyuncusu 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Cihan Aktaş'ın da katıldığı imza töreninde konuşan Yasin çok önemli bir camiaya geldiğini söyledi. Kariyerinde Galatasaray'la Süper Lig şampiyonlukları yaşayıp, Türkiye Kupası'nı havaya kaldıran Yasin, Almanya'da Borussia Dortmund formasını da terletti.

Deneyimli oyuncu ülkemizde ise Galatasaray ve Göztepe'nin yanı sıra Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Sivasspor ve Samsunspor'da oynadı. Yasin geçen sezon Göztepe'de 1'inci Lig'de kaptanlık pazubandını takarken, sarı-kırmızılı ekipte 27 maçta 9 kez fileleri sarstı. Bucaspor 1928, iç transferde ise orta saha oyuncusu İrfan Akgün'le yolların ayrıldığını açıkladı. Teknik direktörlük arayışlarını sürdüren İzmir ekibi Yalçın Koşukavak'la sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Bucaspor 1928, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını da yaptı.