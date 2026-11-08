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Bucaspor 1928, Söke 1970 ile 0-0 berabere kalıp sezonun ilk beraberliğini aldı

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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Bucaspor 1928, evinde Söke 1970 ile 0-0 berabere kalarak bu sezonki ilk beraberliğini aldı. Sarı-lacivertliler ligde 7 puana ulaşsa da düşme hattından kurtulamadı; ayrıca ilk kez bir 90 dakikayı gol yemeden tamamladı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Söke 1970 ile 0-0 berabere kalan Bucaspor 1928 bu sezonki ilk beraberliğini aldı. Daha önce çıktığı 9 karşılaşmada 7 mağlubiyet, 2 galibiyet alan sarı-lacivertliler, bu kez sahadan 1 puanla ayrıldı. Ligde 7 puana ulaşan İzmir temsilcisi düşme hattından kurtulamadı. Bucaspor aynı zamanda ilk defa kalesini bir 90 dakikada gole kapattı. Buca temsilcisi ligde hafta içinde kendisiyle aynı puanda yer alan Denizli İdmanyurdu ile deplasmanında karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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