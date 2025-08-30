Bucaspor 1928, Şerif Doğan ile Sözleşme Yeniledi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, defans oyuncusu Şerif Doğan'ı takımda tuttu. Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle transfer yasağı alan İzmir ekibi, 29 yaşındaki oyuncuyla sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Şerif Doğan ile 1 sene daha. Mücadelesi, çalışkanlığı ve sarı-lacivert renklere olan bağlılığıyla ön plana çıkan Şerif, yeni sezonda da formamız için sahada olacak. Oyuncumuza başarılarla dolu bir sezon diliyor, anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi. Şerif Doğan geçen sezon 19 lig maçında sarı-lacivertli formayı giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor