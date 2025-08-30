Bucaspor 1928, Şerif Doğan ile Sözleşme Yeniledi

Bucaspor 1928, Şerif Doğan ile Sözleşme Yeniledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Bucaspor 1928, defans oyuncusu Şerif Doğan ile 1 yıllık sözleşme yeniledi. Maddi sıkıntılar nedeniyle transfer yasağı olan kulüp, oyuncusunu yeni sezonda da takımda tutmayı başardı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, defans oyuncusu Şerif Doğan'ı takımda tuttu. Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle transfer yasağı alan İzmir ekibi, 29 yaşındaki oyuncuyla sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Şerif Doğan ile 1 sene daha. Mücadelesi, çalışkanlığı ve sarı-lacivert renklere olan bağlılığıyla ön plana çıkan Şerif, yeni sezonda da formamız için sahada olacak. Oyuncumuza başarılarla dolu bir sezon diliyor, anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi. Şerif Doğan geçen sezon 19 lig maçında sarı-lacivertli formayı giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Kerem'in kaderi Galatasaray'ın elinde

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Kerem'in kaderi Galatasaray'ın elinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para bile ödemeyecekler! Galatasaray'dan Donnarumma bombası

Para bile ödemeyecekler! Galatasaray'dan Donnarumma bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.