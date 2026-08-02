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Bucaspor 1928 sahaya indi

Bucaspor 1928 sahaya indi
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GEÇEN sezon 2'nci Lig'den düşüp yeni sezonda 3'üncü Lig 2'nci Grup’ta mücadele edecek Bucaspor 1928 antrenmanlara gecikmeli başladı.

GEÇEN sezon 2'nci Lig'den düşüp yeni sezonda 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928 antrenmanlara gecikmeli başladı. Sarı-lacivertli ekip, Kaynaklar'daki tesislerinde sahaya indi. Yıllardır transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Bucaspor'da takımda geçen sezondan kalan isimler ve altyapı oyuncuları antrenmanların startını verdi. FIFA, Bucaspor'dan kalan borçlar nedeniyle Bucaspor 1928'i sorumlu tutunca sarı-lacivertli kulüp transfer yasağı almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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