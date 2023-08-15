Bucaspor 1928, Isparta 32 Spor ile berabere kaldı
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TFF 2'nci Lig takımlarından Bucaspor 1928, yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında Isparta 32 Spor ile 3-3 berabere kaldı. Yasin Öztekin, İlhan Depe ve Arda Usluoğlu'nun golleriyle skoru eşitledi.
İZMİR,
TFF 2'nci Lig'de yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Bucaspor 1928, Afyon kampında teknik direktör Ahmet Yıldırım yönetiminde oynadığı ilk hazırlık maçında Isparta 32 Spor'la 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekibin gollerini yeni transfer Yasin Öztekin'in yanı sıra tecrübeli oyuncu İlhan Depe ve altyapıdan yetişen 16 yaşındaki santrfor Arda Usluoğlu kaydetti.
Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında İzmir'de Göztepe'yi 2-0 yenen İzmir temsilcisi, kamptaki ikinci özel provada perşembe günü Menemen FK ile kozlarını paylaşacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor