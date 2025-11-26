Haberler

Bucaspor 1928 İlk Galibiyetini Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son sırada bulunan Bucaspor 1928, Adana 01 FK'yı 2-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde etti. Gollerini Mecit ve Berke'nin attığı Bucaspor, puanını 6 yaparak düşme hattından çıkamadı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başından beri galibiyetsiz son sırada yer alan Bucaspor 1928 evinde Adana 01 FK'yı 2-1 yenerek siftah yaptı. Yeni Buca Stadı'nda daha önce ertelenen hafta içi mücadelesinde sarı-lacivertlilerin gollerini 20'nci dakikada Mecit ve 41'inci dakikada Berke atarken, konuk ekibin tek golü 30'uncu dakikada Muhammet Beşir'in penaltısından geldi. Bu skorla 12'nci haftada ilk galibiyetini elde eden Bucaspor 1928 puanını 6 yaparak düşme hattından sıyrılamasa da Altınordu'yu sollayıp son sıradan kurtuldu. Adana 01 FK ise 18 puanda kaldı. Grupta 12 Kasım'da oynanması gereken maç futbolda bahis soruşturması nedeniyle diğer karşılaşmalarla birlikte ertelenmişti. Soruşturma sonucunda Buca'dan 7, Adana ekibinden 8 oyuncu 45 gün ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

İşte ailesiyle birlikte ölen adamın son görüntüleri
''Antrenmanlara çıkacağım'' diyen Rafa Silva'dan yönetimi şaşırtan hareket

''Antrenmanlara çıkacağım'' demişti! Yaptığına kimse anlam veremedi
Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçen yıl doğru bilmişti! Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
2025'in son MGK'sı başladı

2025'in son toplantısı! Bir numaralı gündem maddesi çok kritik
ABD'de tutuklu Türk akademisyen Furkan Dölek özgürlüğüne kavuştu

ABD'de aylardır tutukluydu! Türk akademisyenle ilgili yeni karar
Polis memuru kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı

Polis memuru para için kayınvalidesini bağ evinde öldürdü
Bebeğini önce bıçakladı, sonra yakarak öldürdü! İşte cani anne için istenen ceza

Bebeğini vahşice katletti! İşte cani anne için istenen ceza
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.