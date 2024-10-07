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Bucaspor 1928 İç Sahada Yenilgi Yüzü Görmedi

Bucaspor 1928 İç Sahada Yenilgi Yüzü Görmedi
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, bu sezon iç sahada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak taraftarının önünde mağlup olmadı. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, Giresunspor maçını ve iç saha performanslarını değerlendirdi.

Bucaspor 1928, bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı iç saha maçlarında 2 galibiyet 1 beraberlik elde ederek taraftarının önünde yenilgi yüzü görmedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 6. hafta mücadelesinde Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. İç sahada bu sezon 3 maça çıkan sarı-lacivertliler, 2 galibiyet 1 beraberlik elde ederek taraftarının önünde yenilgi yüzü görmedi. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu da hem Giresunspor karşılaşmasına dair hem de iç sahadaki performansı değerlendirdi. Öncelikle Giresunspor mücadelesinin zor geçeceğini tahmin ettiklerini dile getiren Balcıoğlu, "Genç ve devamlı koşan tempolu bir takım. Bu durumu kolaylaştırmamız için önde baskı yapıp hızlı bir gol bulmamamız gerekiyordu. Ama ilk yarı yüksek tempomuza rağmen golü bulamadık. Bu yüzden biraz stres yaptık. Bizler de devre arasında golün geleceğini oyun disiplininden kopmamamız gerektiğini oyuncularımıza belirttik. Hepsini performanslarından dolayı kutluyorum. Çok farklı bir galibiyet olabilirdi ama bu dönemde galip gelmekte önemliydi. Devre arasına kadar toplayabileceğimiz kadar puan toplamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

İç sahadaki oyunlarına da değinen Balcıoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: "Taraftarımızla birlikte iç sahada güçlü bir ortam oluşturuyoruz. Bizim için itici güç oluyorlar. Onlar bize destek verdiği sürece evimizde çok güçlü bir takım her zaman görecekler. Bizi desteklemeye devam etsinler bizlerde sahada onların istediği Bucaspor 1928'i izletmeye çalışmaya devam edeceğiz." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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