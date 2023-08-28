Bucaspor 1928, evinde Vanspor'a 1-0 yenildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, yeni sezona kötü bir başlangıç yaparak evinde Vanspor'a 1-0 mağlup oldu. Yasin Öztekin ve Koray Altınay gibi önemli transferler yapmasına rağmen Bucaspor 1928, taraftarlarını şoka uğrattı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, evinde Vanspor'a 1-0 yenilerek yeni sezona kötü bir giriş yaptı.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Bucaspor 1928, kadrosuna Yasin Öztekin ve Koray Altınay gibi önemli eklemeler yapmasına rağmen ilk hafta mücadelesinde Vanspor'a evinde mağlup olarak taraftarlarını adeta şoka uğrattı. Karşılaşmanın 18. dakikasında Harun Kavaklıdere'nin golüyle 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, bu gole karşılık veremeyince müsabakadan 1-0 yenik ayrıldı. Konuk ekip Vanspor'da ise Burak Kavlak 85. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Öte yandan Bucaspor 1928, gelecek hafta Yeni Mersin İdman Yurdu'na konuk olacak. - İZMİR