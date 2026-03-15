24Erzincanspor: 0-4

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında bulunan Bucaspor 1928, evinde oynadığı maçta 24Erzincanspor'a 4-0 mağlup oldu. Maçta Erzincan ekibinin tüm gollerini Savaş Yılmaz attı. Bucaspor, 10 haftalık galibiyet özlemini sürdürdü. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde cinayete kurban giden taksicinin oğlu Berke Örer, yaşadığı acıya rağmen maça çıktı ancak sakatlık nedeniyle oyunu terk etmek zorunda kaldı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Bucaspor 1928, 31'inci haftada evinde orta sıralarda bulunan 24Erzincanspor'a 4-0 mağlup oldu. Yeni Buca Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Erzincan ekibinin gollerini 61, 72, 79 ve 80'inci dakikalarda Savaş Yılmaz attı. Bu sonuçla galibiyet özlemi 10 haftaya yükselen Bucaspor 15 puanda kalırken, 24Erzincanspor 42 puana ulaştı.

Öte yandan İzmir'de geçtiğimiz günlerde cinayete kurban giden taksici Deniz Örer'in (52), Bucaspor'da forma giyen oğlu Berke Örer yaşadığı acıya rağmen ilk 11'de sahaya çıktı. Berke, müsabakanın 77'nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Devrim Muhafızları'nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu

Devrim Muhafızları'nın kalbiydi! Bir kez daha vuruldu
Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu

Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu
Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş! İşte Tedesco'nun tazminatı

Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş! İşte Tedesco'nun tazminatı
Vinicius Junior'un kız arkadaşı olay oldu

Tartışma yaratan kare!
UEFA'dan şok karar! Dev final iptal oldu

UEFA'dan şok karar! Dev final iptal oldu
Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu

Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu
Rakibini 68 metreden avlayan Arda Güler'den bomba paylaşım

Rakibini 68 metreden avlayan Arda'dan bomba paylaşım
Atletico Madrid'den Fenerbahçeli yıldıza kanca

Atletico Madrid'e doğru yolcu