Bucaspor 1928'in konuğu Erbaaspor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, son maçında İnegölspor'a 4-0 kaybederek sonunculuktan kurtulamadı. Yarın Erbaaspor ile karşılaşacak olan Bucaspor, ligdeki çıkışını sürdürmek için galibiyet peşinde.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu mesaisinde İnegölspor'a 4-0 kaybedip 13 puanla sonunculuktan kurtulamayan Bucaspor 1928, 29'uncu hafta maçında yarın evinde Erbaaspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Ligde 26 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 19 yenilgi alarak kurtuluş bölgesinin 10 puan gerisine düşen, her geçen hafta umutları azalan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Özcan Sert rakiplerini yenerek çıkışa geçmek istediklerini ve mücadeleden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

