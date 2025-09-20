Bucaspor 1928, Deplasmanda Sincan Belediyesi Ankaraspor ile Karşılaşıyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Muğlaspor 5-0 kaybederek 4 maçta sadece 1 puan toplayabilen ve sonuncu sıraya demir atan Bucaspor 1928 yarın deplasmanda Sincan Belediyesi Ankaraspor'la karşılaşacak. Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak maçta Muhmmed Taha Onat düdük çalacak. Bucaspor 1928'in rakibi Başkent ekibi ise topladığı 7 puanla 3'ncü sırada yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor