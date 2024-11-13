Üye Girişi
Haberler

Bucaspor 1928'de Teknik Direktör Değişikliği Süreci

Bucaspor 1928'de Teknik Direktör Değişikliği Süreci
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bucaspor 1928, Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu ile yollarını ayırdı. Sportif Direktör Nihat Yılmaz, Nazillispor karşılaşmasında teknik sorumlu olarak görev alacak. Yönetim yeni teknik direktörü belirlemek için çalışmalara başlayacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu ile yolların ayrılmasının ardından geçen haftaki Belediye Derincespor maçında takımın başında yer alan Sportif Direktör Nihat Yılmaz'ın bu hafta deplasmanda oynanacak Nazillispor karşılaşmasında yine teknik sorumlu olarak görev yapacağı öğrenildi. Derincespor randevusunu 2-1 kazanan sarı-lacivertlilerde yönetimin takımı Nihat Yılmaz'a emanet etmeyi planladığı ancak Yılmaz'ın sportif direktörlük görevinde kalmak istediği ifade edildi. Kurmayların önümüzdeki hafta yeni teknik direktörü belirlemesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed'den umutluyum

Erdoğan'ın hala umudu var

 Bahçeli'nin 'İmralı' çıkışıyla ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia

Özgür Özel'den çok konuşulacak Bahçeli iddiası
Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum

Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

14 Kasım Perşembe Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Fortnite çöktü mü? 13 Kasım Fortnite sunucular ne zaman açılacak? ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon beklentileri ne yönde? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef 13 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? KPSS A Grubu meslekleri nelerdir, hangi meslekler olunur? KPSS A grubunda hangi memurluklar var? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ne dedi? İsrail Türkiye'ye saldırır mı? Anderson Talisca Fenerbahçe'ye mi geliyor? Talisca Fenerbahçe ile anlaştı mı? ÖSYM TAKVİM 2025! YKS, KPSS A Grubu, ALES, MSÜ sınav tarihleri ne zaman, hangi ayda? ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? 2025 YKS, KPSS, YDS, ALES ne zaman yapılacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.