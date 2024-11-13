Bucaspor 1928'de Teknik Direktör Değişikliği Süreci

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu ile yolların ayrılmasının ardından geçen haftaki Belediye Derincespor maçında takımın başında yer alan Sportif Direktör Nihat Yılmaz'ın bu hafta deplasmanda oynanacak Nazillispor karşılaşmasında yine teknik sorumlu olarak görev yapacağı öğrenildi. Derincespor randevusunu 2-1 kazanan sarı-lacivertlilerde yönetimin takımı Nihat Yılmaz'a emanet etmeyi planladığı ancak Yılmaz'ın sportif direktörlük görevinde kalmak istediği ifade edildi. Kurmayların önümüzdeki hafta yeni teknik direktörü belirlemesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor