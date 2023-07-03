Bucaspor 1928 Başkanı Futbolcuları Eleştirdi

Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş, sosyal medya hesabından futbolcular ve teknik heyetin kadro tercihiyle ilgili eleştirilerde bulundu. Aktaş, Şanlıurfaspor maçında kötü bir oyun sergileyen oyuncuların transfer görüşmeleri yaptığı iddialarını reddetti.

Cihan Aktaş, iddia ve tepkilerini, 5 maçtır forma giymeyen bir oyuncuya takım maça gitmek için asansöre bindiğinde ilk 11'de olduğu söylendiğini, son 3 maçtır kötü performans sergileyen sağ bekin oynatıldığını, hazır durumdaki oyuncuların oynatılmadığını dile gitererek sürdürdü. Cihan Aktaş, Konya'daki finale gitmek üzere sıfır ayarında arabasına bindiğinde aracın ilginç bir şekilde çalışmadığını da söyleyerek bunu tesadüf olarak görmek istediğini vurguladı. Başkan Aktaş'ın çıkışı sonrası sosyal medyadaki taraftar sayfaları da teknik direktör Sait Karafırtınalar'a istifa çağrısı yaptı. Bucaspor 1928'de finalin ardından 1.5 yıllık sözleşmesi süren teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yola devam kararı alınmıştı. Sarı-lacivertlilerde yeni sezon hazırlıklarının da Karafırtınalar yönetiminde 15 Temmuz'da Buca Kaynaklar Tesisleri'nde başlayacağı açıklandı.