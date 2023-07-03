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Bucaspor 1928 Başkanı Futbolcuları Eleştirdi

Bucaspor 1928 Başkanı Futbolcuları Eleştirdi

Spor Haberleri

Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş, sosyal medya hesabından futbolcular ve teknik heyetin kadro tercihiyle ilgili eleştirilerde bulundu. Aktaş, Şanlıurfaspor maçında kötü bir oyun sergileyen oyuncuların transfer görüşmeleri yaptığı iddialarını reddetti.

p>TFF 2'nci Lig'de geçen sezon 15 Haziran'da Konya'da oynanan Play-Off finalinde Şanlıurfaspor'a 3-0 yenilerek Spor Toto 1'inci Lig'e çıkma fırsatını kaçıran Bucaspor 1928'de Başkan Cihan Aktaş sessizliğini bozarak ilginç bir çıkış yaptı. Aktaş, sosyal medya hesabından futbolcular ve teknik heyetin kadro tercihiyle ilgili şok eleştirilerde bulundu. Aktaş, "Final maçı oynadığımız Şanlıurfaspor karşılaşmasında kötü bir oyun sergileyen, adeta oynamayan birinin 1. Lig'deki Şanlıurfaspor'a transfer görüşmeleri yaptığı gibi konuşmalar var ki bunun gerçek olmadığını düşünüyorum. Eğer öyle ise bundan çok net şekilde ihanete uğradığımızı anlamış oldum. Bir maç düşünün ki bu maç kader maçı olsun, bu maça analiz yapılmadan çıkılsın" dedi.

Cihan Aktaş, iddia ve tepkilerini, 5 maçtır forma giymeyen bir oyuncuya takım maça gitmek için asansöre bindiğinde ilk 11'de olduğu söylendiğini, son 3 maçtır kötü performans sergileyen sağ bekin oynatıldığını, hazır durumdaki oyuncuların oynatılmadığını dile gitererek sürdürdü. Cihan Aktaş, Konya'daki finale gitmek üzere sıfır ayarında arabasına bindiğinde aracın ilginç bir şekilde çalışmadığını da söyleyerek bunu tesadüf olarak görmek istediğini vurguladı. Başkan Aktaş'ın çıkışı sonrası sosyal medyadaki taraftar sayfaları da teknik direktör Sait Karafırtınalar'a istifa çağrısı yaptı. Bucaspor 1928'de finalin ardından 1.5 yıllık sözleşmesi süren teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yola devam kararı alınmıştı. Sarı-lacivertlilerde yeni sezon hazırlıklarının da Karafırtınalar yönetiminde 15 Temmuz'da Buca Kaynaklar Tesisleri'nde başlayacağı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Şanlıurfaspor Cihan Aktaş Bucaspor Spor Haberler

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