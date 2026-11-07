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Bucaspor 1928, 10 kişi kalan Söke 1970 ile 0-0 berabere kalıp düşme hattından çıkamadı

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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Bucaspor 1928, evinde Söke 1970 ile 0-0 berabere kalarak düşme hattından sıyrılma fırsatını kaçırdı. Söke 1970, 49'uncu dakikada Tunahan'ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi oynadı; Bucaspor 7, Söke 1970 ise 8 puanda kaldı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta alt sıralardan kurtulamayan Bucaspor 1928 evinde bir üst basamağında bulunan Söke 1970 SK'yla berabere kalıp düşme hattından sıyrılma fırsatını tepti: 0-0. Yeni Buca Stadı'nda oynanan 90 dakikadan gol sesi çıkmadı. Konuk Söke, 49'uncu dakikada Tunahan'ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle ikinci yarının büyük bölümünde 10 kişi oynadı. Bu sonuçla Bucaspor 7 puana, Söke 1970 SK da 8 puana ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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