Bu sözler çok su kaldırır! Şenol Güneş'ten kendi futbolcusuna olay benzetme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yıldız futbolcu Valentin Rosier için çarpıcı ifadeler kullandı. Rosier'in inişli çıkışlı bir grafik sergilediğini söyleyen Güneş, "Zeki ama yaramaz öğrenciler vardır. Ben de ona benzetiyorum" ifadelerini kullandı.

Siyah-Beyazlılar'ın hocası Şenol Güneş, Dünya Kupası arasında düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güneş, takımın durumu ve transferle ilgili önemli mesajlar verdi.

ROSIER'E MESAJ

Şenol Güneş, Kayserispor'dan beğendiği Onur Bulut'un Rosier varken gelmesinin zor olduğunu belirtti. Ancak Rosier'e de bir mesaj verdi.

"ZEKİ AMA YARAMAZ"

Rosier'in inişli çıkışlı bir durumda olduğunu belirten Güneş, "Böyle bir oyuncu elimizde varken yeni birisini almak doğru değil. Son zamanlarda dalgalı bir performansı var. Onu çok zeki ancak yaramaz öğrencilere benzetiyorum. Yukatel Kayserispor'un oyuncusu Onur Bulut'u da beğeniyorum" diye konuştu.