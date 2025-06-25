Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar

Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
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Süper Lig'de 2025-2026 sezonu öncesi yapay zeka analizine göre şampiyonluk ihtimalleri belli oldu. Galatasaray'ın şampiyonluk şansı %45-55 olarak açıklanırken, Fenerbahçe'ye %25-35, Beşiktaş'a ise %5-10 oranında ihtimal verildi. Üç büyükler dışındaki takımların şampiyonluk şansı ise yalnızca %10.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun sona ermesinin ardından gözler yeni sezona çevrildi. 2025-2026 sezonu öncesinde dikkat çeken bir analiz yapay zekadan geldi. Ligdeki şampiyonluk ihtimalleri, veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirildi.

Yapılan analize göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş harici takımların şampiyon olma ihtimali yüzde 10 olarak belirlendi.

BEŞİKTAŞ'IN ŞANSI YÜZDE 5-10 ARASI

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde kalması beklenen Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimali ise yüzde 5-10 arası olarak gösterildi.

FENERBAHÇE İKİNCİ SIRADA

Bu sezon Galatasaray'ın arkasında sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna ise yüzde 25-35 ihtimal verildi.

FAVORİ GALATASARAY

Son 3 sezondur Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ın bu sezon da kupayı kaldırma ihtimali ise yüzde 45-55 olarak açıklandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıYorumcu Davut :

daha transfer yok ortada neye göre karar vermiş ki? ayrıca febespor için %25-25 aşırı yüksek bir oran. küçük ali hala başkan. bejekespor en fazla %1 olmalı. ciddi mali sorunlar var yüksek maliyetli oyuncular elden çıkarılamıyor.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme25
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Haber Yorumları7bfbk98qpc:

Şunu bir anlayın artık biz malum takımın maçlarını derbi olarak görmüyoruz.5.Yıldızı çok şükür taktık o malum takımın her maçı artık onlar için bir derbi ??

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıSelim Demir:

ülkemizde rakimibiniz yok anlayanaa

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıEnes Tığrak:

fetösikesaray bu yıl sampiyon olamayacak buraya yazıyorum.

Yorum Beğen13
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