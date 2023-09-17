Bu sezon bir ilk! Galatasaray savunması dağılınca Muslera acı gerçekle tanıştı
Süper Lig'de Samsunspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, bu sezon ligde ilk kez gol yedi. Sarı-kırmızılı takım, ligdeki ilk üç maçında 5 gol atarak kalesini gole kapattı. Ancak Samsunspor maçının 46. dakikasında Landry Dimata'nın golüne engel olamadı ve bu sezon ilk kez topu ağlarında gördü.
Son şampiyon Galatasaray'ın sahasında Samsunspor'u konuk ettiği maçta kalesinde 2 gol gören sarı-kırmızlılar, ligde bu sezon ilk kez gol yedi.
BU SEZON BİR İLK
Deneyimli kalecisi Muslera'nın başarılı performansıyla kalesinde bu sezon hiç gol görmeyen sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor maçında Süper Lig'de bu sezon ilk kez kalesinde gol gördü.
İLK 3 MAÇ GOL YEMEDİLER
Süper Lig'deki ilk 3 maçında 5 gol atan Galatasaray, kalesini gole kapatmıştı. Samsunspor mücadelesinin 46. dakikasında Landry Dimata'nın golüne engel olamayan Muslera, bu sezon ilk kez topu filelerinde gördü.