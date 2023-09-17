Bu sezon bir ilk! Galatasaray savunması dağılınca Muslera acı gerçekle tanıştı

Süper Lig'de Samsunspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, bu sezon ligde ilk kez gol yedi. Sarı-kırmızılı takım, ligdeki ilk üç maçında 5 gol atarak kalesini gole kapattı. Ancak Samsunspor maçının 46. dakikasında Landry Dimata'nın golüne engel olamadı ve bu sezon ilk kez topu ağlarında gördü.