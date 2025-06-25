Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon

Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon
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Victor Osimhen için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal yeniden harekete geçti. Daha önce kulübün teklifini reddeden Nijeryalı futbolcuyla bu kez bizzat Al Hilal'in yeni teknik direktörü Simone Inzaghi'nin görüştüğü ve Osimhen'i Suudi Arabistan'a transfer olmaya ikna etmeye çalıştığı gelen haberler arasında.

Kiralık olarak Süper Lig devi Galatasaray forması giyen ve takımdaki geleceği büyük merak konusu olan Victor Osimhen için bir kez daha Al Hilal iddiası gündeme geldi.

INZAGHI DEVREYE GİRDİ

Il Mattino'da yer alan habere göre, Osimhen'in Al Hilal'i reddetmesinin ardından Suudi Arabistan ekibinin yeni teknik direktörü Simone Inzaghi transfer için bizzat devreye girdi.

İtalyan teknik adamın, Osimhen ile görüştüğü ve 26 yaşındaki golcüyü Suudi Arabistan'a transfer için ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Osimhen'in, bu nedenle Galatasaray'ın teklifine henüz yanıt vermediği öne sürüldü.

Napoli'nin ise Osimhen için beklentisinin 75 milyon euro olduğu yazıldı. İtalyan basını son olarak Al Hilal'in, Osimhen'e seneliği 40 milyon eurodan 3+1 yıllık sözleşme önerdiğini duyurmuştu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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