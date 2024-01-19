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Bu ne hal Ndombele! Sahadaki kombini ve aldığı kilolar maçın önüne geçti

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Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'u 4-1 yenen Galatasaray'da Ndombele'nin fazla kiloları ve giydiği içlik çok konuşuldu. Tottenham'daki halinden eser kalmayan futbolcunun son hali görenlerin ağzını açık bıraktı.

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek son 16'ya yükseldiği maça Tanguy Ndombele damga vurdu.

FAZLA KİLOLARI AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Ümraniyespor maçının 63. dakikasında oyuna dahil olan Ndombele fazla kilolarıyla ağızları açık bıraktı. Fransız futbolcunun giydiği beyaz içlik ise büyük dikkat çekti.

İKİ FOTOĞRAF ARASINDA BÜYÜK FARK

Tottenham Hotspur dönemindeki fit halinden eser kalmayan futbolcunun iki fotoğrafı arasındaki fark büyük şaşkınlık yarattı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Ndombele ile yolların hemen ayrılmasını istedi.

Ndombele'nin Tottenham ve Galatasaray dönemi:

Bu ne hal Ndombele! Sahadaki kombini ve aldığı kilolar maçın önüne geçti

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

YİĞİT TÜRKALP:

LÜTFEN İSMİNİ DOĞRU YAZIN. NDOMBİLİ.....

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suleyman altıntaş:

Kiloları görünmesin diye taytını boydan giymiş resmen tosuncuk.

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